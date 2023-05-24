В Ленобласти планируют построить две крупных гостиницы

Объем инвестиций превысит 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Ленинградская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме несколько соглашений в сфере туризма, включая договоры по строительству двух крупных гостиниц с объемом инвестиций 2 млрд рублей каждая. Об этом сообщил в среду журналистам после заседания Совета по улучшению инвестиционного климата региона заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

"По туризму будет ряд соглашений: два соглашения, каждое по 2 млрд рублей - это крупные гостиницы, загородные, полноформатные. Собственно, соглашения с самим Туризмом.РФ как инфраструктурной госкомпанией, которая поддерживает туристические проекты. Вообще, у нас стенд во многом будет посвящен туризму. Промышленные проекты будут, будет один очень крупный промышленный проект. Будет сельское хозяйство, инфраструктурные проекты и, возможно, с застройщиками жилья", - сказал Ялов.

Пресс-служба областного правительства ранее сообщила, что на ПМЭФ Ленинградская область представит новую стратегию развития туристской инфраструктуры, на стенде региона можно будет виртуально перенестись на побережье Финского залива и побывать на экотропе. Ленобласть реализует масштабную программу "Тропа 47", благодаря которой к 2024 году в регионе появятся 47 экологических троп. Это продуманные и обустроенные маршруты, которые привлекают путешественников и напоминают о необходимости бережного отношения к природе.

По данным пресс-службы, регион на ПМЭФ планирует подписать около 20 инвестиционных соглашений с компаниями из различных отраслей промышленности на общую сумму не менее 100 млрд рублей.