24 мая, 15:08

Лукашенко считает невозможным в одиночку добиться экономической устойчивости в ЕАЭС

Президент Белоруссии отметил, что "в последнее время мир живет в обстановке постоянной напряженности и неопределенности"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Добиться экономической устойчивости странам ЕАЭС в одиночку невозможно в условиях сменяющихся кризисов. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума.

"В последнее время мир живет в обстановке постоянной напряженности и неопределенности. Кризисы - финансовый, пандемийный, геополитический - сменяют друг друга так быстро, что люди просто не успевают перевести дух и теряют, к сожалению, уверенность в завтрашнем дне", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в экстраординарных условиях мощным якорем всегда является стабильная экономика. "Но экономические границы любого государства сегодня настолько прозрачны, а торговые связи до такой степени переплетены, что добиться экономической устойчивости в одиночку - практически не выполнимая задача ни для одного из государств", - сказал Лукашенко. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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