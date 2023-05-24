Путин назвал технологическую независимость сердцевиной политического суверенитета

По словам президента, Россия, работая в рамках Евразийского экономического союза, всегда поддерживает исходящие от инвесторов и в целом от представителей бизнеса инициативы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Обеспечение технологической независимости является сердцевиной политической и экономической независимости стран, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

"Одной из приоритетных задач [Евразийского экономического] союза видим в обеспечении технологического суверенитета. Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной высокотехнологичной продукции, способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день, потому что обеспечение технологической независимости - это, по сути дела, сердцевина экономической и политической независимости", - сказал президент.

Путин особо подчеркнул, что Россия, работая в рамках Евразийского экономического союза, всегда поддерживает инициативы, исходящие от инвесторов и в целом от представителей бизнеса. В качестве примера он привел запуск Евразийской экономической компании.

"Мы приветствуем деятельность по созданию Евразийского консорциума национальных институтов развития", - подчеркнул также глава государства. По словам Путина, это объединение "станет площадкой для обмена опытом и лучшими практиками", окажет поддержку предпринимателям стран союза и позволит "сформулировать единые подходы к продвижению перспективных кооперационных проектов".