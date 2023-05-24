24 мая, 15:07

Путин назвал технологическую независимость сердцевиной политического суверенитета

По словам президента, Россия, работая в рамках Евразийского экономического союза, всегда поддерживает исходящие от инвесторов и в целом от представителей бизнеса инициативы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Обеспечение технологической независимости является сердцевиной политической и экономической независимости стран, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Читайте также
Фундаментальные перемены и "обвальные сценарии". О чем Путин заявил на Евразийском форуме

"Одной из приоритетных задач [Евразийского экономического] союза видим в обеспечении технологического суверенитета. Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной высокотехнологичной продукции, способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день, потому что обеспечение технологической независимости - это, по сути дела, сердцевина экономической и политической независимости", - сказал президент.

Путин особо подчеркнул, что Россия, работая в рамках Евразийского экономического союза, всегда поддерживает инициативы, исходящие от инвесторов и в целом от представителей бизнеса. В качестве примера он привел запуск Евразийской экономической компании.

"Мы приветствуем деятельность по созданию Евразийского консорциума национальных институтов развития", - подчеркнул также глава государства. По словам Путина, это объединение "станет площадкой для обмена опытом и лучшими практиками", окажет поддержку предпринимателям стран союза и позволит "сформулировать единые подходы к продвижению перспективных кооперационных проектов". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация