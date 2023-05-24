Путин и главы стран ЕАЭС обсудят вопросы продовольственной безопасности на форуме 25 мая

Форум проходит в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Главы стран Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) в рамках форума в Москве обсудят 25 мая вопросы продовольственной и энергетической безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

"Завтра с лидерами государств пятерки проведем очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Примем решение по дальнейшему углублению интеграции, сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры", - перечислил Путин.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы высоко ценим заинтересованность всех партнеров по ЕврАзЭС в выстраивании нашего сотрудничества, уверен, что накопленный нами интеграционный опыт может быть использован для развития существующих и создания новых форматов взаимодействия на всем пространстве Евразийского региона и в мире в целом", - заключил он, пожелав всем участникам форума успешной работы и плодотворного общения.

Форум проводится в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. Всего в рамках форума проходят около 35 деловых сессий.