В РСТ сообщили о снижении отелями Крыма цен на лето на 30%

При этом туристы могут столкнуться с нехваткой билетов, так как основной проблемой остается нарушенная транспортная логистика

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объекты размещения Крыма из-за ситуации со спросом снизили цены на летнее размещение на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и предлагают дополнительные скидки, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Сейчас в среднем по России стоимость размещения выросла на 8% в сегменте низкобюджетных отелей и на 10-15% - по объектам высокого уровня. А по Крыму идет снижение цен. По данным министерства туризма республики, цены снизились на 30% по сравнению с 2022 годом, хотя в прошлом году уже был заявлен не очень высокий уровень цен. Спрос носит волнообразный характер, это отражает неопределенность на направлении", - сказал Барзыкин, слова которого приводят в пресс-службе РСТ.

Он напомнил, что в прошлом году полуостров, по разным оценкам, недосчитался около 40% турпотока. В этом году, по его прогнозу, потери будут меньше. В начале июня может произойти всплеск потребительской активности в Крыму.

Однако туристы могут столкнуться с нехваткой билетов, так как основной проблемой остается нарушенная транспортная логистика. Сейчас в Крым приходят 19 поездов в день, к сезону добавят еще несколько составов. Отчасти это сокращает дефицит перевозки, но полностью проблему не решает, так как традиционно более 30% туристов прибывали на полуостров самолетами, уточнил эксперт.