Лукашенко считает важным обеспечение равноправного доступа к энергоресурсам в ЕАЭС

По словам президента Белоруссии, эффективная работа экономик стран Евразийского экономического союза немыслима без равноправного доступа субъектов хозяйствования к энергоресурсам, инфраструктуре и транспортировке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Эффективная работа экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) невозможна без равноправного доступа субъектов хозяйствования к энергоресурсам. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на втором Евразийском экономическом форуме.

"Развитие и углубление интеграционного взаимодействия в энергетике, укрепление позиций ЕАЭС в контексте глобальной безопасности остается для нас важнейшим приоритетом. Убежден, что эффективная работа экономик наших стран немыслима без равноправного доступа субъектов хозяйствования к энергоресурсам, инфраструктуре и транспортировке", - отметил Лукашенко.