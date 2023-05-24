24 мая, 15:06

Лукашенко считает важным обеспечение равноправного доступа к энергоресурсам в ЕАЭС

По словам президента Белоруссии, эффективная работа экономик стран Евразийского экономического союза немыслима без равноправного доступа субъектов хозяйствования к энергоресурсам, инфраструктуре и транспортировке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Эффективная работа экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) невозможна без равноправного доступа субъектов хозяйствования к энергоресурсам. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на втором Евразийском экономическом форуме.

"Развитие и углубление интеграционного взаимодействия в энергетике, укрепление позиций ЕАЭС в контексте глобальной безопасности остается для нас важнейшим приоритетом. Убежден, что эффективная работа экономик наших стран немыслима без равноправного доступа субъектов хозяйствования к энергоресурсам, инфраструктуре и транспортировке", - отметил Лукашенко. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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