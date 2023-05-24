В Ростовской области по итогам 2023 года ожидают рост турпотока на 30%

В регионе активно развиваются новые туристические маршруты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Туристический поток в Ростовскую область по итогам 2023 года может вырасти на 30% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом журналистам в среду сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

"По данным статистики ЕИС, рост турпотока в Ростовскую область за первый квартал 2023 года приближается к 350-400 тыс. человек, по данным Big Data, регион посетили более 900 тыс. человек. Я осторожен в оценках, конечно, и такую динамику (за первый квартал 2023 года турпоток в Ростовскую область вырос на 60%. - прим. ТАСС) сохранить весь год <…> мы очень бы надеялись. Но подтверждать, что мы рассчитываем на такой прирост - излишне оптимистично. Мы планируем обеспечить как минимум [рост турпотока на] треть", - сказал Папушенко.

Он также отметил, что в регионе активно развиваются новые туристические маршруты. В частности, компания "Егорлык молоко" в станице Егорлыкской намерена запустить в текущем году новый маршрут промышленного туризма. Руководство предприятия планирует создать небольшие фермы и демонстрационные залы на производственных площадках с возможностью их посещения туристами.

Ранее заместитель губернатора региона Александр Скрябин сообщал, что в 2022 году, по официальным данным, Ростовскую области посетили 2,1 млн туристов, а по результатам исследований ПАО "МТС", проведенных с использованием "больших данных", - около 4 млн путешественников.