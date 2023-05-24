Токаев: развитие коридора Север - Юг может в корне изменить логистику внутри Евразии

По словам президента Казахстана, в настоящее время формируется новый транспортный каркас Евразии, при должном подходе его создание может принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Развитие коридора Север - Юг крайне важно и способно в корне изменить транспортную структуру Евразии. Об этом заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"События прошедшего года вновь наглядно показали развитие транспортного коридора Север - Юг как ключевого элемента новой глобальной логистики. Данный меридиальный коридор согласовывается с широтным Транскаспийском международным транспортным маршрутом. Поэтому видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов. Это не только точка роста для промышленности, транспорта, экономики - данные маршруты способны в корне поменять уровень кооперации и взаимодействия внутри огромной Евразии", - сказал он.

По словам Токаева, в настоящее время формируется новый транспортный каркас Евразии, при должном подходе его создание может принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды.

"Можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший. Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и даже политические дивиденды", - сказал он.

Токаев отметил, что, помимо развития физической инфраструктуры, важно уделять особое внимание созданию "мягкой" инфраструктуры - цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки.