Токаев заявил о формировании нового транспортного каркаса Евразии

При должном подходе его создание может принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды, отметил президент Казахстана

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Новый транспортный каркас Евразии формируется в настоящее время, при должном подходе его создание может принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды. Об этом заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"Можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший. Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и даже политические дивиденды", - сказал он.

Токаев отметил, что, помимо развития физической инфраструктуры, важно уделять особое внимание созданию "мягкой" инфраструктуры - цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки.