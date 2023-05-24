Жапаров предложил рассмотреть возможность создания в ЕАЭС института бизнес-омбудсмена

По словам президента Киргизии, защита интересов бизнеса и его поддержка со стороны государства является приоритетной задачей во всех странах Евразийского экономического союза

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил рассмотреть возможность создания института бизнес-омбудсмена в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Я уверен, что защита интересов бизнеса и его поддержка со стороны государства является приоритетной задачей во всех странах ЕАЭС. В этом плане полагаю необходимым проработать вопрос целесообразности учреждения института бизнес-омбудсмена", - сказал он в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.