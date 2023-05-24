24 мая, 15:18

Путин сообщил, что ЕАЭС активно расширяет дружественные связи с другими государствами

По словам президента, за последний год активизированы переговоры по созданию зоны свободной торговли с Ираном и Египтом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) проводит активную линию на расширение дружественных связей с государствами, которые представляют абсолютное большинство населения мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

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Путин отметил, что объединение поддерживает инициативы, нацеленные на развитие всей Евразии, в частности, продолжается работа с Китаем по сближению интеграционных процессов, развивающихся в рамках ЕАЭС, с предложенной Пекином инициативой "Один пояс - один путь". Тем самым последовательно реализуется масштабная идея построения Большого евразийского партнерства.

"Евразийский союз также проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, расположенными в ближнем зарубежье, в Азии, с Индией, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке - государствах, которые представляют абсолютное большинство населения мира, являются драйверами, на сегодняшний день это драйверы роста мировой экономики, они являются ключевыми точками притяжения инвестиций и узловыми центрами новых транспортных маршрутов", - сказал Путин.

По его словам, за последний год активизированы переговоры по созданию зоны свободной торговли с Ираном и Египтом, запущены аналогичные консультации с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Индонезией, ведется "предметный диалог" в рамках реализации международных договоров с Китаем, Вьетнамом, Сербией, другими торговыми партнерами. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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