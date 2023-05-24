Путин сообщил, что ЕАЭС активно расширяет дружественные связи с другими государствами

По словам президента, за последний год активизированы переговоры по созданию зоны свободной торговли с Ираном и Египтом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) проводит активную линию на расширение дружественных связей с государствами, которые представляют абсолютное большинство населения мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Путин отметил, что объединение поддерживает инициативы, нацеленные на развитие всей Евразии, в частности, продолжается работа с Китаем по сближению интеграционных процессов, развивающихся в рамках ЕАЭС, с предложенной Пекином инициативой "Один пояс - один путь". Тем самым последовательно реализуется масштабная идея построения Большого евразийского партнерства.

"Евразийский союз также проводит активную линию на расширение дружественных связей с другими государствами, расположенными в ближнем зарубежье, в Азии, с Индией, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке - государствах, которые представляют абсолютное большинство населения мира, являются драйверами, на сегодняшний день это драйверы роста мировой экономики, они являются ключевыми точками притяжения инвестиций и узловыми центрами новых транспортных маршрутов", - сказал Путин.

По его словам, за последний год активизированы переговоры по созданию зоны свободной торговли с Ираном и Египтом, запущены аналогичные консультации с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Индонезией, ведется "предметный диалог" в рамках реализации международных договоров с Китаем, Вьетнамом, Сербией, другими торговыми партнерами.