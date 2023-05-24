Токаев заявил о важности эффективного взаимодействия ЕАЭС с Китаем

Президент Казахстана отметил, что "Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Государствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) важно выстраивать эффективное взаимодействие с Китаем. Об этом заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"Крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером союза - Китайской Народной Республикой. Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом", - сказал Токаев.