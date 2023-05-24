Банки России смогут до конца года не раскрывать чувствительные к санкционному риску данные

С 1 июля будет раскрываться информация о самом факте реорганизации, а также частично информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Банк России планирует до конца 2023 года предоставить кредитным организациям право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, следует из материалов регулятора.

"Мера, которую планируется продлить до 31 декабря 2023 года, с модификацией - право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, связанных с этим существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования", - отмечается в материалах ЦБ.

При этом в рамках модификации, с учетом поэтапного возобновления раскрытия информации, с 1 июля 2023 года будет раскрываться информация о самом факте реорганизации, а также частично информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.