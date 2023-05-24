СМИ: Киев преувеличил размер обещанной Сеулом финансовой помощи

Утверждение о том, что Киев может привлечь до $8 млрд до конца 2024 года от Сеула, не соответствует действительности, сообщила газета The Korea Times

СЕУЛ, 24 мая. /ТАСС/. Украина преувеличила размер обещанной Южной Кореей экономической помощи, утверждение о том, что Киев может привлечь до $8 млрд до конца 2024 года от Сеула, не соответствует действительности. Об этом в среду сообщила газета The Korea Times со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

"Наше министерство рассматривает предоставление Украине оборудования нелетального характера, такого как портативные рентгеновские аппараты и техника для разминирования, на сумму до $30 млн в этом году, дополнительный кредит на $100 млн от Фонда экономического развития и сотрудничества проходит рассмотрение в министерстве финансов. Другие планы не объявлялись и не рассматривались", - сказал газете сотрудник внешнеполитического ведомства.

The Korea Times поясняет, что по итогам визита в Сеул вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев может привлечь до $8 млрд от Южной Кореи. "Возможность получения первого транша в размере до $300 млн от Фонда экономического развития и сотрудничества появится в 2023 году через три-четыре месяца после подписания соглашения на втором этапе. Следующий транш в размере до $3 млрд будет возможен в 2024 году, а лимит постепенно возрастет до $8 млрд", - привела газета слова Свириденко.

После обращения властей Республики Корея украинская сторона убрала из заявления вице-премьера утверждение о возможности получения миллиардов долларов, указывает издание. Однако сохраняются различия в позиции: Украина оставила фразу про $300 млн, в то время как Республика Корея обещала лишь $130 млн. Министерство экономики и финансов Республики Корея попросило украинское правительство исправить и эту часть, однако этого пока не произошло.

17 мая вице-премьер Республики Корея Чху Гён Хо и его украинская коллега Юлия Свириденко подписали в Сеуле предварительное соглашение о предоставлении Киеву кредита с низкой процентной ставкой в целях экономического развития. Ожидается, что соглашение вступит в силу после завершения юридических процедур в обеих странах и церемонии официального подписания.