В Ленобласти построят общежитие при центре социальной адаптации для ветеранов СВО

Сдача здания планируется в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Общежитие при центре социальной адаптации для ветеранов специальной военной операции построят рядом с Мультицентром социальной и трудовой интеграции в Ленинградской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

"Рядом с Мультицентром во Всеволожске вырастет еще один дом - общежитие при центре социальной адаптации для ветеранов СВО. Его строительство по соглашению с правительством Ленобласти ведет группа ЛСР. Разрешение уже выдано госстройнадзором, сдача здания планируется в 2024 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в новом доме будет 19 квартир, в них создадут все необходимые условия для ветеранов СВО, которые нуждаются в постоянном социально-бытовом и социально-средовом сопровождении. "Мы, как никто, оказались готовы к поддержке участников СВО и членов их семей, благодаря нашей региональной модели комплексного сопровождения граждан с инвалидностью", - привели в пресс-службе слова директора Мультицентра Ирины Дрозденко.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции занимается профориентацией и дополнительным образованием людей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказанием помощи жителям новых субъектов РФ и военнослужащим РФ в зоне СВО. В 2022 году при Мультицентре открылся первый дом сопровождаемого проживания для сирот с инвалидностью, которые вовлечены в трудовую деятельность, также было подписано соглашение о строительстве второго такого дома.