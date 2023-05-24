Вице-премьер Армении призвал к расширению экспортного потенциала ЕАЭС

Мгер Григорян отметил, что в ближайшем будущем рынки образовательных и медицинских услуг станут глобальными и увеличат свою долю в мировой торговле услугами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян призвал расширить экспортный потенциал Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на рынке образовательных и медицинских услуг.

"Очевидно, что в ближайшем будущем рынки образовательных и медицинских услуг станут глобальными и увеличат свою долю в мировой торговле услугами. И с этой точки зрения нам уже сейчас необходимо использовать и расширять их экспортный потенциал, что в свою очередь позволит справедливо оценивать качество таких услуг у нас в союзе и их конкурентоспособность", - сказал он в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

По словам вице-премьера, инвестиции в образование и науку сегодня в мире являются самыми рентабельными и оправданными. "Причем это касается и государственных инвестиций, и частных, и смешанных, которые стимулируются государством. <...> Динамика развития сфер здравоохранения и социальной защиты в наших странах должна соответствовать общим темпам развития в глобальном масштабе", - отметил он.

Как считает Григорян, основной смысл интеграции стран ЕАЭС с учетом всех формальных объединений - это развитие человеческого капитала как главного потенциала и будущего Евразии. По его оценке, несмотря на огромный научный ресурсный потенциал союза, высокий уровень образования граждан стран - членов объединения, пока нельзя констатировать, что лидерство в мировом технологическом и техническом процессе сохраняется за государствами ЕАЭС. "Кардинально меняющийся мир и высокие темпы развития требуют непрерывного потока новаторских идей и современного творческого подхода для эффективного решения глобальных задач. Причем ценные новаторские идеи востребованы во всем мире и естественно мигрируют в наиболее благоприятную среду", - указал вице-премьер.