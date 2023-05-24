Жапаров: создание Евразийского рейтингового агентства активизирует инвестиции в ЕАЭС

По словам президента Киргизии, ЕАЭС становится самодостаточным полюсом экономического развития и может самостоятельно обеспечивать потребности участников внешнеэкономической деятельности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Создание Евразийского рейтингового агентства позволило бы активизировать инвестиционную деятельность в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и повысить степень их финансовой самостоятельности. Об этом заявил в среду президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"Создание Евразийского рейтингового агентства наряду с устранением ограничений, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства, позволило бы повысить уровень финансовой независимости стран Евразийского региона и активизировать инвестиционную деятельность", - сказал он.

Жапаров отметил, что ЕАЭС становится самодостаточным полюсом экономического развития и может самостоятельно обеспечивать потребности участников внешнеэкономической деятельности.

В январе президент России Владимир Путин в обращении к лидерам ЕАЭС по случаю председательства РФ в объединении в 2023 году подчеркнул, что считает целесообразным изучить возможность создания Евразийского рейтингового агентства, которое призвано обеспечить оценочный инструментарий для обслуживания растущей экономической активности в макрорегионе. До этого в Евразийской экономической комиссии заявили, что готовы поддержать эту инициативу.