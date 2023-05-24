Более 100 млн рублей субсидий направили в Подмосковье на развитие семейных ферм

Финансирование получило хозяйство по разведению овец и коз на 370 голов в Сергиево-Посадском городском округе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Субсидии на общую сумму более 100 млн рублей предоставят семи семейным фермам Московской области по итогам проведения регионального конкурса по предоставлению грантов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Сейчас в Подмосковье много примеров успешного семейного бизнеса. Фермерские хозяйства способствуют развитию импортозамещения и в целом увеличению производства натуральной продукции. По итогам конкурса семь проектов фермерских хозяйств получат субсидии. Общий объем предоставленных средств составил более 100 млн рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что победителями конкурса по отбору семейных ферм стали участники из шести городских округов. В частности, финансирование получило хозяйство по разведению овец и коз на 370 голов в Сергиево-Посадском городском округе, а также ферма молочного животноводства на 50 голов в Раменском. Кроме того, благодаря гранту в Шаховской будут развивать хозяйство по разведению овец восточно-фризской породы и коз зааненской породы и молочно-товарную ферму.