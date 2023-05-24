Источник сообщил, что МАКС может быть перенесен с 2023 на 2024 год

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля 2023 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Проведение авиационного салона МАКС в Жуковском отменено, сообщил ТАСС источник в оргкомитете.

"МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год", - сказал собеседник агентства. По его словам, окончательно решение будет утверждено в четверг, 25 мая.

"Да, МАКС-2023 проходить не будет, подготовка к летной программе уже отменена", - сообщил ТАСС другой источник.

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля 2023 года.