24 мая, 15:33,
обновлено 24 мая, 15:47

Источник сообщил, что МАКС может быть перенесен с 2023 на 2024 год

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля 2023 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Проведение авиационного салона МАКС в Жуковском отменено, сообщил ТАСС источник в оргкомитете.

"МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год", - сказал собеседник агентства. По его словам, окончательно решение будет утверждено в четверг, 25 мая.

"Да, МАКС-2023 проходить не будет, подготовка к летной программе уже отменена", - сообщил ТАСС другой источник.

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля 2023 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация