Токаев предложил обсудить проблему работы ЕАЭС в условиях разного уровня интеграции стран

Президент Казахстана обратил внимание на наличие феномена в виде союзного государства в структуре ЕАЭС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на наличие феномена в виде союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил коллегам обсудить работу в условиях разного уровня интеграции стран.

"В мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите, - создание государства по формуле две страны - одно государство с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому и есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией, и с этой реальностью нам нужно считаться: как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный, нам нужно, я думаю, в том числе на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", - сказал он.

Россия и Белоруссия сотрудничают в рамках СНГ (с 1991 года), ОДКБ (с 2002 года), Таможенного союза (с 2010 года) и Единого экономического пространства (с 2012 года). С 2015 года являются членами Евразийского экономического союза, в который также входят Казахстан, Армения и Киргизия. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве президентами Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. Он вступил в силу 26 января 2000 года и является бессрочным. Согласно документу, процесс интеграции в рамках Союзного государства предполагает формирование единого экономического пространства, общей валюты, объединения энергетических систем, согласование торговой и таможенно-тарифной политики, создание единой правовой системы и прочее.