В Ростовской области ожидают увеличения грузопотока через порты к 2030 году на 70%

Это около 350 млн тонн грузов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Грузопоток через азово-черноморские порты к 2030 году вырастет на 70% - до 350 млн тонн. Об этом сообщил на Евразийском экономическом форуме в среду губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Ростовская область остается важным транспортным и сухопутным хабом. По прогнозам правительства Российской Федерации к 2030 году грузопоток через азово-черноморские порты вырастет на 70%. Это примерно 350 млн тонн грузов", - сказал Голубев.

Губернатор отметил, что в настоящее время власти продолжают наращивать пропускную способность морских портов, проводится реконструкция контейнерных терминалов.

Ранее в Минтрансе Ростовской области сообщали о проведенной комплексной модернизации морского контрольного пункта пропуска "Азов", которая позволит увеличить пропускную способность и товарооборот. По данным ведомства, число судозаходов в пределах терминала составит 734 судна в год. Перевалка контейнерных грузов составит 100 тыс. контейнеров в год.