Лукашенко: Запад использует зеленую повестку как инструмент сдерживания экономики в ЕАЭС

По словам президента Белоруссии, в отличие от Евросоюза, принятые во всех странах ЕАЭС национальные стратегии устойчивого, "зеленого" развития никого не ограничивают

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Запад использует зеленую повестку в качестве одного из инструментов давления и сдерживания экономического развития стран ЕАЭС. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, говоря об экологической безопасности.

"Так называемая зеленая повестка активно используется контрпартнерами на Западе в качестве одного из инструментов давления и сдерживания экономического развития наших стран. Действующие экологические нормы Евро-5, 6 и все последующие не имеют ничего общего с охраной окружающей среды", - заявил он.

По словам Лукашенко, в отличие от Евросоюза, принятые во всех странах ЕАЭС национальные стратегии устойчивого, "зеленого" развития никого не ограничивают, а подразумевают прежде всего "модернизацию экономик, создание высокотехнологичных совместных производств, бережливое отношение к ресурсам, правильное обращение с отходами, повышение экологической культуры населения и ответственности бизнеса". "Вот именно в таком ключе, мы полагаем, надо двигаться", - уверен белорусский лидер.