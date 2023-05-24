ФНС готова расширить эксперимент по внедрению нового специального налогового режима

В его рамках компании освобождаются от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, ИП - от НДФЛ и налога на имущество физлиц

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. ФНС России готова к расширению эксперимента по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения, заявил глава ведомства Даниил Егоров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Новый специальный налоговый режим в качестве эксперимента с 1 июля 2022 года внедрен в 4 регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. Новый налоговый режим рассчитан на организации и ИП, у которых работает не более 5 человек, а годовой доход не превышает 60 млн рублей. В рамках этого налогового режима компании освобождаются от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, ИП - от НДФЛ и налога на имущество физлиц. Кроме того, плательщики нового режима не платят НДС.

"Сегодня это уже 9 тыс. компаний, индивидуальных предпринимателей <...>. Если будет принято решение о расширении сферы воздействия этого льготного режима, то технически мы готовы", - сказал Егоров.

Он также предложил предоставить регионам возможность самим решать, вводить ли этот налоговый режим в своих субъектах.

С 1 января 2023 года перейти на этот налоговый режим могут уже действующие компании и ИП.