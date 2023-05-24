Инфляционные ожидания населения в мае выросли до 10,8%

По данным Банка России, краткосрочные ценовые ожидания предприятий снизились, но в розничной торговле продолжили рост

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 10,8% с 10,4% в апреле, следует из материалов Банка России.

"Инфляционные ожидания населения, по данным опроса ООО "инФОМ", в мае 2023 года несколько повысились после снижения в предыдущие два месяца. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,8%, на пять лет вперед - 11,3%", - отмечает ЦБ.

Регулятор указывает, что краткосрочные ценовые ожидания предприятий в целом снизились, однако в розничной торговле продолжили рост. "Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 год почти не изменились. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в материалах ЦБ РФ.