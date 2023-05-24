Совет директоров "Роснефти" рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год

Также в повестке заседания - вопрос о созыве годового собрания акционеров

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" 25 мая рассмотрит вопрос о дивидендах по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

Также в повестке заседания - вопрос о созыве годового собрания акционеров и связанные с этим пункты, утверждение годового отчета.

Промежуточные дивиденды компании за первое полугодие 2022 года составили 20,39 рубля на акцию, на их выплату направлено 216,1 млрд рублей - 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам.

Чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам, по итогам 2022 года составила 813 млрд рублей. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в марте 2023 года заявлял, что финансовые результаты компании за 2022 год являются фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам. Согласно дивидендной политике, нефтяная компания выплачивает дивиденды дважды в год, направляет на них 50% от чистой прибыли по МСФО.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока все еще сохраняет долю в российской компании.