В России инфляция с 16 по 22 мая сохранилась на уровне 0,04%

С начала месяца потребительские цены выросли на 0,13%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 16 по 22 мая 2023 года составила 0,04%, следует из данных Росстата.

С 11 по 15 мая в РФ также наблюдалась инфляция на уровне 0,04%.

С начала мая потребительские цены в стране выросли на 0,13%, с начала года - на 2,19%. В годовом выражении инфляция в РФ на 22 мая 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 2,31%.

Продовольственные товары

За период с 16 по 22 мая 2023 года выросли цены на куриное мясо - на 1,8%, сахарный песок - на 1,6%, полукопченые и варено-копченые колбасы, черный чай - на 0,6%, вареные колбасы и вермишель - на 0,5%, сосиски, сардельки, овощные консервы для детского питания, поваренную соль - на 0,3%, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2%, мороженую рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры, печенье, ржаной хлеб, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

В то же время снизились цены на куриные яйца - на 2,1%, мясные консервы для детского питания, гречневую крупу - на 0,7%, рис - на 0,6%, подсолнечное масло - на 0,5%, стерилизованное молоко - на 0,3%, сливочное масло и творог - на 0,2%, баранину, пастеризованное молоко, сметану, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,5%, в том числе на огурцы - 11,8%, помидоры - 7,3%, бананы - 1,3%. В то же время цены на белокочанную капусту выросли на 15,1%, морковь - на 5,1%, столовую свеклу - на 2,5%, картофель - на 2,4%, яблоки - на 0,9%, репчатый лук - на 0,4%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали "Аллохол" - на 0,5%, "Валидол" - на 0,4%, "Корвалол" - на 0,3%, "Метамизол натрия" (отечественный "Анальгин") и поливитамины - на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, "Ренгалин" - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 0,3%, зубные пасты, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, гигиенические прокладки, стиральные порошки, туалетное мыло - на 0,1%. Цены на туалетную бумагу снизились на 0,5%, пеленки для новорожденных - на 0,4%, зубные щетки - на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров подорожали древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 0,9%, обрезные доски - на 0,5%, женские колготки - на 0,3%, сигареты с фильтром, легковые автомобили иностранных марок, спортивные костюмы для детей - на 0,2%, носки, майки, мужские и детские футболки - на 0,1%.

Цены на телевизоры снизились на 0,8%, электропылесосы - на 0,7%, джинсы для детей - на 0,3%, кроссовки для взрослых, смартфоны - на 0,2%, кроссовки для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 2,2%. Средняя стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд выросла на 0,7%, гостиницах 1 звезда, мотелях и хостелах - на 0,5%, гостиницах 2-3 звезды - на 0,4%. Стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 0,2%.