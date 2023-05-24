Совет директоров АФК "Система" рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2022 года

Их размер составит 3,95 млрд рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет директоров АФК "Система" рекомендовал общему собранию акционеров корпорации утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 3,956 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Совет директоров корпорации рекомендовал годовому общему собранию акционеров АФК "Система" направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года 3 956,5 млн рублей, что соответствует 0,41 рубля на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 19 июля 2023 года.

Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год выросла на 18% и составила 912,7 млрд рублей. Чистая прибыль корпорации за год увеличилась с 16,8 млрд рублей до 19,4 млрд рублей.

АФК "Система" - российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, IT, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм, фармацевтика и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году.

Основной акционер компании - Владимир Евтушенков. После введения санкций Великобритании Евтушенков передал 10% акций своему сыну, таким образом доля Феликса Евтушенкова составила 15,2%, Владимира Евтушенкова - 49,2%.