Огурцы с 16 по 22 мая подешевели на 11,8%

В то же время цены на белокочанную капусту выросли на 15,1%, морковь - на 5,1%, свеклу столовую - на 2,5%, картофель - на 2,4%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Огурцы в России с 16 по 22 мая 2023 года подешевели на 11,8%, помидоры - на 7,3%, капуста подорожала на 15,1%, морковь - на 5,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,5%, в том числе на огурцы - 11,8%, помидоры - 7,3%, бананы - 1,3%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 15,1%, морковь - на 5,1%, свеклу столовую - на 2,5%, картофель - на 2,4%, яблоки - на 0,9%, лук репчатый - на 0,4%", - говорится в документе.

По данным ведомства, цены на яйца куриные за отчетный период снизились на 2,1%, консервы мясные для детского питания, крупу гречневую - на 0,7%, рис - на 0,6%, масло подсолнечное - на 0,5%, молоко стерилизованное - на 0,3%, масло сливочное и творог - на 0,2%, баранину, молоко пастеризованное, сметану, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов - на 0,1%.

За период с 16 по 22 мая выросли цены: на мясо кур - на 1,8%, сахар-песок - на 1,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые, чай черный - на 0,6%, колбасы вареные и вермишель - на 0,5%, сосиски, сардельки, консервы овощные для детского питания, соль поваренную - на 0,3%, маргарин, смеси сухие молочные для детского питания, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2%, рыбу мороженую, сыры твердые, полутвердые и мягкие, печенье, хлеб ржаной, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.