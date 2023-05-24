В Петербурге зафиксировали наибольший долг по зарплате среди регионов России на 1 мая

По данным Росстата, в тройку лидеров также вошли Тамбовская область и Красноярский край

ТАСС, 24 мая. Задолженность по заработной плате в Санкт-Петербурге на 1 мая 2023 года составила 100,9 млн рублей, что является самым высоким показателем среди российских регионов, следует из доклада Росстата, который опубликовали в среду.

Согласно документу, в Санкт-Петербурге задолженность по зарплате на 1 мая составила 100,9 млн рублей. По сравнению с началом апреля показатель снизился почти на 11%. На втором месте по уровню задолженности находится Тамбовская область, где показатель составил 43,2 млн рублей. Замыкает тройку Красноярский край с задолженностью в 42,3 млн рублей.

В Центральном федеральном округе, по данным Росстата, помимо Тамбовской области, высокую задолженность имеет Рязанская область - 32,9 млн рублей. В Москве задолженность составила 36,7 млн рублей.

В Северо-Кавказском федеральном округе наиболее высокая задолженность в Ставропольском крае - 18,1 млн рублей, в Дальневосточном федеральном округе лидирует Приморский край - 19,1 млн рублей. Значительно ниже задолженность в регионах Приволжского федерального округа. Здесь самый высокий показатель у Саратовской области - 12,3 млн рублей.

В Челябинской области задолженность сохранилась на уровне 28,8 млн рублей, в Свердловской области показатель на 1 мая составил 25,4 млн. В остальных регионах Уральского федерального округа задолженность не зафиксирована. В Южном федеральном округе наибольшая задолженность у Крыма - 36,9 млн рублей.

Наиболее низкая задолженность по зарплате, согласно данным Росстата, на 1 мая наблюдается в Ярославской области - 100 тыс. рублей, Хабаровском крае - 200 тыс. рублей, Карачаево-Черкессии - 300 тыс. рублей. Около 30 субъектов Российской Федерации не имеют задолженности.