Задолженность по зарплате в России на 1 мая составила 695,5 млн руб.

По сравнению с показателем на 1 апреля 2023 года она снизилась на 7,2%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в России на 1 мая 2023 года составила 695,5 млн руб., говорится в материалах Росстата.

По сравнению с показателем на 1 апреля 2023 года задолженность снизилась на 7,2%, или на 53,6 млн руб.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая 2023 года на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 158,3 млн рублей (22,8%), в 2022 году - 259,5 млн рублей (37,3%), в 2021 году и ранее - 277,7 млн рублей (39,9%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 47,7%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 13,9%, строительство - 9,6%, добыча полезных ископаемых - 7,8%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 7,7%, транспорт - 4%, научные исследования и разработки - 4%, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 2,3%, образование - 1,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 0,8%.