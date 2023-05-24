Промышленные производители РФ в апреле повысили цены на свои товары на 2,4%

В добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок зафиксирован рост цен на сурьмяные концентраты - на 48,8%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в апреле 2023 года, по предварительным данным, выросли на 2,4% по сравнению с мартом, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок зафиксирован рост цен на сурьмяные концентраты - на 48,8%, сжиженный природный горючий газ и регазифицированный - на 29,1%, горючий природный газ (естественный газ) - на 18,8%, огнеупорные глины - на 16,1%, железорудный доменный агломерат - на 15,5%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 15,3%, железорудные окисленные окатыши - на 14,2%, железную товарную необогащенную руду - на 12,8%, железорудный концентрат - на 12,3%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов и кокса. Так, цены на сжиженные пропан и бутан выросли на 28,2%, автомобильный бензин марки Аи-98 и выше - на 27,9%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки - на 25,5%, топочный мазут - на 23,2%, нефтяные строительные битумы - на 21,4%, кокс и полукокс из каменного угля - на 17,2%, нефтяные дорожные битумы - на 16,9%, отдельные услуги по производству нефтепродуктов, выполняемые субподрядчиком - на 14%, газойли - на 13,7%, прочие нефтяные газы, не включенные в другие группировки - на 12,6%, автомобильный бензин марки от Аи-96 до Аи-98 - на 12,3%.

В металлургическом производстве выросли цены на необработанный кобальт - на 13,9%, медные трубы, трубки и фитинги для труб и трубок - на 12,5%, зеркальный и передельный чугун в чушках, болванках или в прочих первичных формах - на 11,5%, листовой холоднокатаный прокат из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм - на 11,2%, отдельные услуги по производству изделий из драгоценных металлов, выполняемые субподрядчиком - на 10,9%, необработанный алюминий - на 10,8%, листовой холоднокатаный прокат из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм - на 10,5%, горячекатаные сортовой прокат и катанка со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей - на 10%.

В производстве текстильных изделий выросли цены на стеганые одеяла - на 35,3%, прочие трикотажные или вязаные полотна - на 15,2%, ткани из шерсти или тонкого или грубого волоса животных, или конского волоса, подвергнутого кардо- и гребнечесанию - на 12,8%.