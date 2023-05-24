Цены на бензин в России с 16 по 22 мая выросли на 14 копеек

По данным Росстата, стоимость дизельного топлива в среднем возросла на 3 копейки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 16 по 22 мая 2023 года увеличились на 14 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 51,26 рубля за один литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 12 копеек и составили 47,5 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 17 копеек - до 51,79 рубля за литр, Аи-98 - на 14 копеек, до 62,07 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива в среднем по России возросла на 3 копейки и составила 58,13 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 70 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Коми - на 2,1%, Республике Тыва - на 1,7%, Севастополе - на 1,6%.

Снижение цен на бензин автомобильный зафиксировано в Тюменской области (без автономных округов) - на 0,3% и в Ямало-Ненецком автономном округе - на 0,1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный поднялись на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%. Так, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,5 до 49,21 рубля, марки АИ-95 - от 49,4 до 56,19 рубля, марки АИ-98 и выше - от 61,9 до 64,49 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,6 до 49,13 рубля, марки АИ-95 - от 51 до 54,59 рубля, марки АИ-98 и выше - от 61,5 до 64,49 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 15 по 21 мая 2023 года снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим периодом - до 782 тыс. тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 7,5% и составило чуть более 1,469 млн тонн.