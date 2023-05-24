En+ Group может не выплатить дивиденды за 2022 год

Группа не выплачивала дивиденды с 2019 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет директоров En+ Group рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании.

"Чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2022 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать", - говорится в сообщении.

Одобренная в 2017 году дивидендная политика En+ Group предполагает выплату дивидендов минимум раз в полгода в сумме 75% от свободного денежного потока, сгенерированного электроэнергетическим сегментом группы (но не менее $250 млн в год), и 100% дивидендных выплат, полученных группой от "Русала", однако группа не выплачивала дивиденды с 2019 года.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.