Россия и Белоруссия согласовали 16 проектов на сумму около 85 млрд рублей

Все проекты находятся в стадии реализации, сообщил заместитель министра промышленности Белоруссии Александр Ефимов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Крупные проекты на общую сумму порядка 85 млрд рублей согласованы между Россией и Белоруссией. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель министра промышленности Белоруссии Александр Ефимов на полях второго Евразийского экономического форума.

"С Минпромторгом России у нас уже согласовано 16 достаточно крупных проектов на общую сумму порядка 85 млрд российских рублей. Все проекты находятся в стадии реализации. Это проекты в области микроэлектроники, это проекты в области автомобилестроения, сельхозмашиностроения, это и наиболее важные с точки зрения обеспечения технологического суверенитета проекты по созданию обрабатывающего оборудования - станки и так далее", - рассказал Ефимов.

По его словам, многие из 16 проектов нацелены на локализацию компонентной базы для совместных сборочных производств. "Это именно та ниша, которую раньше мы достаточно в большом объеме потребляли из-за рубежа, из недружественных в настоящее время стран. Поэтому эту нишу мы тоже закроем своим производством", - отметил он.

Ефимов подчеркнул, что совместные проекты РФ и Белоруссии в сфере импортозамещения активно реализуются.