Годовая инфляция в России с 16 по 22 мая ускорилась до 2,36%

Неделей ранее она составляла 2,34%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 16 по 22 мая 2023 года ускорилась до 2,36% с 2,34% неделей ранее, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 16 по 22 мая 2023 года цены выросли на 0,04%. Среднесуточный рост цен замедлился до 0,006% с 0,008% неделей ранее. Год к году инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели, составив 2,36%", - отмечается в обзоре.

На продовольственные товары снижение цен продолжилось на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продовольственные товары цены выросли на 0,11%. В секторе непродовольственных товаров рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели. На услуги рост цен замедлился при снижении темпов роста цен на авиаперелеты и услуги гостиниц, а также удешевлении санаторных услуг.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. МЭР ожидает роста реальных зарплат населения на 5,4%.