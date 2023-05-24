ПАО "Газпром" начнет опытную эксплуатацию двигателей АЛ-41СТ в начале 2024 года

Заместитель генерального директора по производству ООО "Газпром трансгаз Уфа" Павел Романенков сообщил, что главной особенностью двигателей является их унифицированный газогенератор, который сможет работать с двигателями мощностью 32 и 43 МВт

УФА, 24 мая. /ТАСС/. ПАО "Газпром" начнет опытную эксплуатацию новых двигателей АЛ-41СТ мощностью 25 МВт в начале 2024 года. Согласно планам, к этому времени они пройдут стендовые испытания на предприятии "ОДК-УМПО" в Уфе, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по производству ООО "Газпром трансгаз Уфа" Павел Романенков на российском нефтегазохимическом форуме.

"Первые два двигателя будут собраны в этом году, и в конце года они пройдут стендовые испытания в Уфе. Далее в начале 2024 года планируем начать их опытную эксплуатацию на компрессорной станции "Арская", - сообщил Романенков.

По его словам, главной особенностью двигателей является их унифицированный газогенератор, который сможет работать с двигателями мощностью 32 и 43 МВт. Такие агрегаты нужны "Газпрому" для новых проектов по перекачке газа на большие расстояния. Романенков отметил, что уверен в успехе этого двигателя, потому что его предшественник АЛ-31СТ (16 МВт) успешно применяется предприятием "Газпром трансгаз Уфа".

"Что касается эффективности АЛ-41СТ-25 - его КПД будет 40% и более. У предшественника - двигателя АЛ-31СТ КПД - 35,5%. Таким образом энергоэффективность растет, и мощности компании тоже", - добавил собеседник агентства.

Унификация двигателя с возможностью наращивания мощности также повышает ремонтопригодность оборудования, снижая расходы на обслуживание, отметил представитель компании.

Создание двигателя АЛ-41СТ-25 идет по соглашению о намерениях между АО "ОДК" и ПАО "Газпром" от июня 2019 года. Документ предусматривает разработку нового высокоэффективного газотурбинного двигателя мощностью 25 МВт. В дальнейшем на базе единого газогенератора планируется создать целое семейство высокоэффективных газотурбинных приводов для газоперекачивающих агрегатов мощностью до 42 МВт.