Руководство Ульяновского автозавода с 1 июня проиндексирует зарплаты сотрудникам на 5%

По словам губернатора региона Алексея Русских, другие крупные предприятия сделали более высокое повышение заработных плат, из-за чего уровень оплаты труда на УАЗе оказался существенно ниже

УЛЬЯНОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) с 1 июня проиндексирует зарплаты сотрудникам на 5%. Об этом в среду после посещения предприятия сообщил журналистам губернатор региона Алексей Русских.

"Руководство Ульяновского автомобильного завода одно из первых откликнулось на наш посыл по индексации заработной платы - 2022 год - 10%, [на] 2023 год запланировано на 12%. С 1 марта уже на 7% подняли, планируется с 1 июня еще поднять на 5%", - сказал он.

При этом Русских уточнил, что такие крупные предприятия, как самолетостроительный завод "Авиастар", на котором работает около 10 тыс. жителей региона, пошел на более высокое повышение зарплат. В связи с этим уровень зарплат на УАЗе оказался существенно ниже.

"42 тыс. [рублей] сейчас средняя зарплата - за два года это существенный шаг вперед, но недостаточный для того, чтобы они чувствовали себя достойно. Мы ждем соответствующих решений. Я думаю, что с 1 сентября будет еще третья индексация", - добавил глава региона.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о митинге на заводе УАЗ в Ульяновске. Сообщалось, что сотрудники устроили забастовку в связи с недовольством заработной платой. В пресс-службе завода ТАСС это опровергли, сообщив, что на заводе проходила плановая встреча работников с руководством, где обсуждались вопросы, в том числе и по повышению зарплаты.