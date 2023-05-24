"Селигдар" ожидает в 2023 году цену золота на уровне около $2 тыс. за унцию

Согласно прогнозам компании, рублевая цена за 1 грамм золота будет в диапазоне от 4 750 до 5 500 рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" прогнозирует мировую цену на золото в 2023 году на уровне около $2 тыс. за унцию в условиях повышения спроса на золото в период финансовой нестабильности. Об этом в ходе вебинара SberCIB сообщила заместитель директора по экономике и финансам "Селигдара" Ольга Никитина.

"На 2023 год "Селигдар" считает, что золото продолжит рост и будет держаться в районе диапазона $2 тыс. за унцию, плюс-минус $100. Собственного говоря, мы это сейчас и видим", - сказала она.

Кроме того, на 2023 год, согласно ожиданиям компании, рублевая цена за 1 грамм золота будет в диапазоне от 4 750 до 5 500 рублей.

Среди основных факторов, влияющих на рост цен, Никитина отметила повышение спроса на золото в момент финансовой нестабильности, тенденции к сокращению разведывательных запасов и стабильное падение содержания золота в отрабатываемых запасах в мире в целом.

По итогам 2022 года "Селигдар" увеличил производство золота на 6%, до 7,55 тонны, производство олова в концентрате по итогам 2022 сохранилось на уровне 2021 года и составило 2,9 тыс. тонн. Объем производства меди в концентрате увеличился в 2,5 раза, до 916 тонн.

"Селигдар" - одна из крупнейших в России компаний впо запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.