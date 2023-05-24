Российские банки получили за четыре месяца 2023 года чистую прибыль 1,1 трлн рублей

В ЦБ объяснили рост их прибыли доходами от валютной переоценки на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль российского банковского сектора за январь-апрель 2023 года составила 1,1 трлн рублей, в апреле банки заработали 224 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

"Чистая прибыль сектора в апреле составила 224 млрд рублей, что на треть ниже высокого мартовского результата (330 млрд рублей). В результате, за четыре месяца 2023 года сектор заработал уже 1,1 трлн рублей", - отмечается в материалах ЦБ.

Поддержку прибыли оказали доходы от валютной переоценки (85 млрд рублей в апреле и 53 млрд рублей в марте) на фоне ослабления рубля.