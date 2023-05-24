Отток средств компаний из банков России в апреле составил 710 млрд рублей

Средства населения выросли на 604 млрд рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Средства компаний в российских банках в апреле 2023 года сократились на 710 млрд рублей, а средства населения выросли на 604 млрд рублей. Об этом говорится в материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года".

"В апреле продолжился существенный отток корпоративных средств (-710 млрд рублей, или -1,5%, в марте -1,6%), как и в прошлом месяце. Сокращались как рублевые (-623 млрд рублей, -1,7%), так и валютные остатки (-$1,1 млрд, или -87 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -0,9%). Основное сокращение было по счетам нефтегазовых компаний в последнюю декаду месяца, в том числе из-за перечисления налогов в бюджет (квартальный налог на прибыль, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)", - говорится в материалах регулятора.

При этом ЦБ отмечает, что в апреле средства населения выросли довольно существенно - на 604 млрд рублей, или на 1,6%, после умеренного роста в марте (+0,7%). Частично динамику поддержали авансирование социальных выплат перед майскими праздниками и увеличение их размера, в частности, ввиду индексации пенсий.

Рост средств на счетах эскроу в апреле замедлился по сравнению с мартом до 2,1% (84 млрд рублей).

Объем госсредств на счетах российских банков в апреле снизились на 0,2 трлн рублей, или на 2%. Также сократился объем средств субъектов РФ - на 0,3 трлн рублей.