Глава "Россетей": инфраструктура готова к запуску единого рынка электроэнергии ЕАЭС

По словам Андрея Рюмина, главной целью общего рынка является обеспечение стабильности энергосистем стран евразийской "пятерки"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сетевая инфраструктура для формирования объединенного рынка электроэнергии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готова. Об этом сообщил генеральный директор группы "Россети" Андрей Рюмин в рамках II Евразийского экономического форума, который проходит в Москве.

Он отметил, что главной целью общего рынка является обеспечение стабильности энергосистем стран евразийской "пятерки" с учетом задач долгосрочного экономического роста. Также углубление связей позволит хеджировать риски без дублирования инвестиций и будет способствовать укреплению энергетической безопасности.

"Решение этих задач невозможно без активного участия сетевых компаний государств ЕАЭС, включая "Россети". Ведь именно от развития сети зависят технические возможности для формирования единого рынка при сохранении надежности национальных энергосистем. На сегодня инфраструктура полностью готова, также создана система коммерческого учета электроэнергии. Актуальной задачей является подготовка нормативных актов, регламентирующих работу объединенного рынка", - сказал глава компании на сессии "Энергетическая безопасность и экономический рост".

В дискуссии также приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич, член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения Акоб Варданян.

В последние годы группа "Россети" реализовала ряд крупных проектов, которые могут быть в перспективе востребованы в рамках объединенного рынка. В их числе комплекс мероприятий по повышению надежности связей энергосистем Центра и Северо-Запада России, строительство нового центра питания на Северном Кавказе - подстанции 500 кВ "Алания", а также реконструкция участвующей в перетоках с Казахстаном подстанции 220 кВ "Орская".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.