Ипотечный портфель банков России в апреле предварительно вырос на 2,2%

Выдачи ипотеки с господдержкой в апреле незначительно снизились до 278 млрд рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ипотечный портфель российских банков в апреле, по предварительным данным, вырос на 2,2% - до 15 трлн рублей, говорится в материалах ЦБ.

"По предварительным данным, ипотека в апреле выросла на 2,2%, что соответствует уровню марта (+2,1%) и среднемесячным темпам за весь 2021 год (+2,3%)", - отмечается в материалах регулятора.

Выдачи рыночной ипотеки продолжили расти - предварительно, на 5%, до 288 млрд рублей в апреле с 273 млрд рублей в марте. При этом наметилось перераспределение спроса с первичного рынка на вторичный, указали в ЦБ.

Выдачи ипотеки с господдержкой в апреле незначительно снизились, сократившись на 6%, до 278 млрд рублей с 296 млрд рублей в марте. "Сократились выдачи как в рамках "Семейной ипотеки" (около 135 млрд рублей в апреле против 143 млрд рублей в марте), так и "Льготной ипотеки"

(113 млрд рублей против 121 млрд рублей), что в том числе может быть связано со сворачиванием "льготной ипотеки от застройщика" по экстремально низким ставкам за счет завышения стоимости квартиры, которая часто комбинировалась с программами господдержки", - отметили в ЦБ.

Вместе с тем средняя ставка в сегменте дорогой долевого участия возвращается к рыночному уровню на фоне введенных Банком России мер по регулированию "льготной ипотеки от застройщика": в апреле она выросла на 0,4 п. п, до 6%.