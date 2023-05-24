Корпоративное и розничное кредитование в апреле продолжило рост

Розничное кредитования показало рост на 1,2%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Корпоративный кредитный портфель российских банков в апреле вырос на 1,7%, до 63,1 трлн рублей. Розничное кредитования показало рост на 1,2%, портфель достиг 12,4 трлн рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

"Уверенный рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется третий месяц подряд, в апреле прирост составил +1034 млрд рублей или +1,7% (по 1,5% в феврале - марте), - указали в ЦБ. - Активный рост кредитования говорит о продолжающемся восстановлении деловой активности: было выдано много относительно небольших кредитов компаниям из разных отраслей, таких как транспорт, горная металлургия, нефть и газ, торговля, энергетика, а также строительство жилья". При этом росли только кредиты в рублях, валютный портфель практически не изменился, сократившись за апрель на 16 млрд рублей в рублевом эквиваленте.

Потребительское кредитование в апреле, согласно данным ЦБ, выросло на 1,2%, что лишь немногим меньше 1,4% в марте - это говорит о достаточно высокой потребительской активности в отсутствие новых шоков.