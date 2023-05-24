Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции начался "на кухне у президента РФ"

Президент Белоруссии также отметил заслугу Нурсултана Назарбаева в том, что как бы стороны ни пытались "порой, в те времена, придать союзу некий политический характер или даже чуть-чуть военно-политический", он всегда держал коллег в рамках экономического союза

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Евразийская повестка и нынешний ЕАЭС начинали формироваться "на кухне у президента России Владимира Путина". Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума.

"Если уж говорить откровенно, я, как человек бывалый, присутствовал у истоков многих процессов. Должен вам подсказать, что наше евразийство, ЕАЭС нынешний начинался на кухне у президента Путина, - сказал Лукашенко. - Это действительно было так. Он здесь присутствует, подтвердит. И тогда замысел был хороший. Я помню, когда он пригласил нас домой". По словам президента Белоруссии, "особенность этого момента заключалась в том, что с нами [другими постсоветскими странами] тогда была Украина - Леонид Данилович Кучма [экс-президент Украины]".

Лукашенко отметил, что в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться на постсоветском пространстве и в регионе, он тогда говорил, что "из этого вряд ли что-то получится". "Но тем не менее аж 28, по-моему, документов мы разработали вместе с Украиной. Но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла", - отметил Лукашенко. Он также отметил заслугу Нурсултана Назарбаева в том, что как бы стороны ни пытались "порой, в те времена, придать союзу некий политический характер или даже чуть-чуть военно-политический", он всегда держал коллег в рамках экономического союза.

Перед выступлением главы белорусского государства модератор пленарного заседания Александр Шохин отметил, что Лукашенко является "патриархом интеграционных процессов на постсоветском пространстве", как и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.