24 мая, 16:37,
обновлено 24 мая, 16:52

В Херсонской области вводят регулирование цен на социально значимые товары

Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что регулирование вводится на период военного положения

ГЕНИЧЕСК, 24 мая. /ТАСС/. Регулирование розничных цен на социально значимые товары вводится в Херсонской области на период военного положения. Об этом сообщил в среду врио губернатора региона Владимир Сальдо, опубликовавший в Telegram-канале текст соответствующего указа, который он издал.

"В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары. Механизм регулирования установлен моим указом", - сообщил врио губернатора Херсонской области.

Региональный департамент промышленности и торговли разработает перечни продовольственных и непродовольственных товаров, на которые устанавливаются предельно допустимые цены, а также определит сами цены. Предприятия розничной торговли будут обязаны придерживаться установленных цен в соответствии с прописанными в указе правилами, сообщил Сальдо. 

Теги:
Россия
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