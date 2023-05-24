Cпикер Палаты представителей заявил, что республиканцы не намерены доводить США до дефолта

Кевин Маккарти при этом отметил необходимость найти такое решение, которое обеспечит снижение расходов бюджета

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Республиканцы на переговорах с администрацией США по повышению лимита госдолга не собираются доводить ситуацию до дефолта, но пытаются найти такое решение, которое обеспечит снижение расходов бюджета. Об этом заявил в среду журналистам спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния)

"Мы не собираемся добиваться дефолта. Мы решим эту проблему", - сказал он. "Но давайте будем честными - нам надо публично сказать, что в этом году мы потратим меньше, чем в прошлом", - добавил Маккарти.

Маккарти верит в возможность достижения соглашения по вопросу повышения потолка госдолга. "Я уверен, что нам удастся решить эту проблему", - заявил он, комментируя ход переговоров с президентом США Джо Байденом. При этом спикер нижней палаты Конгресса указал на то, что глава американской администрации долгое время не начинал консультации по вопросу повышения лимита задолженности.

Маккарти выразил уверенность в том, что есть "множество способов сократить" федеральные расходы. "Я думаю, что сегодня мы сможем достичь прогресса [на переговорах]", - подчеркнул он.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.

Потолок долга, также называемый лимитом задолженности, - это ограничение на общую сумму денег, которую федеральное правительство имеет право занимать с помощью ценных бумаг Минфина с целью выполнения своих финансовых обязательств. Поскольку Соединенные Штаты имеют дефицит бюджета, они вынуждены занимать значительный объем средств для соответствующих выплат. Повышение лимита задолженности не приводит к одобрению каких-либо новых расходов, но позволяет правительству выполнять финансовые обязательства, уже утвержденные Конгрессом и президентом.