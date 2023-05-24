Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,50-0,57%

Курс доллара вырос до 80,14 рубля, евро снизился до 86,36 рубля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Преимуществом на российском рынке акций в среду владели покупатели. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,50%, до 2 654,99 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,57%, до 1 043,95 пункта. Курс доллара вырос на 0,02%, до 80,14 рубля, евро снизился на 0,39%, до 86,36 рубля, юань уменьшился на 0,09%, до 11,32 рубля.

"Лучше рынка смотрелись банки, в том числе Сбер, представители IT-сектора. Также подрастали акции золотодобытчиков, отыгрывая подъем котировок желтого металла. А вот тяжеловесные акции "Газпрома" продолжили нести умеренные потери - накануне совет директор компании рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на нефть постепенно продвигаются в сторону $80 за баррель Brent. Однако рубль сохраняет склонность к укреплению на фоне приближения налогового периода, в то время как геополитический фон, как и внешнерыночный, остаются напряженными. Мировые фондовые индексы были окрашены преимущественно в красный цвет, на рынках усиливается тревога из-за затягивания переговоров по госдолгу США, отметил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке оказались депозитарные расписки строительной группы "Эталон" (+10,1%), "в связи с тем, что инвесторы ожидают получения компанией первичного листинга на Московской бирже, о чем СМИ сообщили несколько дней назад", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции ретейлера "Магнит" (-5,2%) в связи с тем, что Московская биржа объявила о понижении листинга компании до третьего уровня, "что означает доступность акций этого эмитента теперь только для квалифицированных инвесторов", добавила эксперт.

Прогноз

В ближайшее время в фокусе внимания может оказаться монетарный фактор. "Сегодня позднее будет опубликован протокол майского заседания ФРС. В нем детализируется позиция регулятора по денежно-кредитной политике, поэтому инвесторы внимательно изучают документ в поисках указаний относительно будущих решений по процентным ставкам", - сказал Бахтин.

Из экономической статистики четверга эксперт выделил данные по США, в частности пересмотренные показатели по ВВП и потребительским расходам в первом квартале 2023 года, недельный отчет по числу заявок на пособие по безработице. В рамках сезона отчетностей свои финпоказатели завтра представят RBC, Medtronic, NetEase. ТГК-2 проведет заседание совета директоров, в повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 25 мая - 2 600 - 2 700 пунктов, по курсу доллара - 77,5-80,5 рубля. По мнению Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи опять покажет движение в коридоре 2 600 - 2 700 пунктов, пара доллар/рубль завтра, скорее всего, проторгуется в диапазоне 79-81 рубль, евро/рубль - в коридоре 85-87 рублей, а пара юань/рубль - в коридоре 11-11,45 рубля.