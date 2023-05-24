В Югре расширили деловую программу международного IT-форума

Программу разделят на четыре блока по информбезопасности и цифровому развитию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая. /ТАСС/. Организаторы расширили деловую программу XIV международного IT-форума, который в июне пройдет в Ханты-Мансийске, сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

"Расширена деловая программа XIV международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Она разделена на четыре тематических направления, посвященных вопросам глобальной и российской цифровой трансформации, технологического суверенитета и кибербезопасности, а также развития искусственного интеллекта и кадрового потенциала", - говорится в сообщении.

Всего на IT-форуме планируется свыше 50 мероприятий - стратегические сессии, тематические круглые столы и панельные дискуссии, организованные совместно с федеральными министерствами и ведомствами. Принять участие в них можно будет очно и онлайн. "Также запланированы V юбилейная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" под эгидой ЮНЕСКО, международная конференция по информационной безопасности "Инфофорум - Югра" с участием стран БРИКС, ШОС и ОДКБ, сессии о развитии "цифры" в сферах образования, охраны природы, формирования комфортной среды и повышения качества жизни граждан", - уточнили в департаменте.

Одной из особенностей международного IT-форума в Ханты-Мансийске станет первая отдельная профориентационная программа для школьников и студентов под общим названием "Юниор IT - шаг к новым возможностям". Здесь ребята, интересующиеся "цифрой", смогут поучаствовать в мастер-классах, лекциях, воркшопах и семинарах, в соревнованиях и конкурсах по информационной безопасности и робототехнике. С программой мероприятий для детей и молодежи можно ознакомиться на сайте форума.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения самых актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран.

Генеральным информационным партнером форума традиционно выступит информационное агентство ТАСС.