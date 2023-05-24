Лукашенко: Белоруссии необходимо развивать микроэлектронику в сотрудничестве с ЕАЭС

По словам президента республики, в его стране могут "впихнуть прибор" в самолет, надо развивать технологии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Имеющиеся в Белоруссии наработки в высокотехнологичной сфере позволяют "впихнуть [готовый] прибор в крыло самолета", однако стране необходимо активно развивать микроэлектронику в сотрудничестве с Россией и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в среду президент республики Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

Говоря о необходимости развивать в Белоруссии технологии производства современных компонентов микроэлектроники, Лукашенко напомнил о том, что в республике удалось сохранить многое из советских наработок в сфере высоких технологий. Президент привел в пример беседу с одним из производителей чипов, которому он передал слова президента РФ Владимира Путина о неготовности белорусских предприятий создавать современные компонентные элементы требуемого размера, необходимые для замещения импортных аналогов в авиационной и ракетной отраслях. "Александр Григорьевич, передайте Владимиру Владимировичу [Путину], чтобы не расстраивался. <...> У нас чипы чуть-чуть побольше. Ну впихнем мы, я это дословно говорю, этот прибор в крыло самолета. Летали же до сих пор и будут летать", - передал Лукашенко ответ специалиста.

"Я углубился в эту проблему - действительно так [и есть]. Поэтому не надо умирать, что мы где-то отстали, надо бежать и догонять, и надо создавать, - заявил белорусский лидер. - Вот мы с президентом России и наметили такой курс, в частности на примере микроэлектроники <...>. Но для этого надо доверять друг другу, надо быть вместе. Надо быть ближе. Для этого и создан ЕАЭС", - подчеркнул президент Белоруссии.

В ходе выступления на форуме Лукашенко среди приоритетов Белоруссии в области научно-технического развития назвал производство микроэлектроники и литий-ионных аккумуляторных батарей. Он также отметил необходимость развития производства высокоточного оборудования, оснащенного современной электронной микропроцессорной компонентной базой и современным программным обеспечением.