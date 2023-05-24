Изъятую у Коломойского компанию "Укрнефтебурение" передали "Укрнафте"

Правительство Украины поручило Агентству по розыску и менеджменту активов обеспечить передачу активов "Укрнефтебурения" под управление "Укрнафты", а Минобороны - не допустить остановки работы компании и сбоя в поставках газа

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Украины передало в управление государственной компании "Укрнафта" одно из крупнейших в стране газодобывающих предприятий - компанию "Укрнефтебурение", которая ранее была изъята у предпринимателя Игоря Коломойского. Об этом сообщило в среду украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на распоряжение кабинета министров страны.

По его информации, кабмин одобрил предложение о передаче "Укрнефтебурения" в управление "Укрнафты", с которым выступили Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Министерство обороны Украины. Правительство Украины поручило АРМА обеспечить передачу активов "Укрнефтебурения" под управление "Укрнафты", а Минобороны - не допустить остановки работы компании и сбоя в поставках газа.

"Укрнефтебурение" - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний на Украине. Основные направления ее деятельности - добыча природного газа, газового конденсата и нефти. Компания эксплуатирует 28 газоконденсатных и нефтегазовых скважин. По данным украинских СМИ, "Укрнефтебурение" было ранее аффилировано с украинскими бизнесменами Игорем Коломойским, Виталием Хомутынником и Павлом Фуксом.

В апреле украинский суд арестовал корпоративные права прежних владельцев компании "Укрнефтебурение" и передал ее в управление АРМА. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении недрами крупнейшего на Украине Сахалинского месторождения газа в Харьковской области. По данным следствия, "Укрнефтебурение" участвовало в сговоре нескольких газовых компаний в период 2000-2023 годов, в результате чего государство де-факто утратило контроль над месторождением, залежи которого оцениваются как минимум в 15 млрд куб. м газа. Печерский районный суд Киева 3 мая отменил это решение, однако 4 мая тот же суд вновь арестовал активы "Укрнефтебурения" и передал их АРМА.

В ноябре Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций компании "Укрнафта". До этого решения 42% акций принадлежали Коломойскому, который фактически контролировал ее несмотря на то, что контрольный пакет находился в собственности украинского государства.